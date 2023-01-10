Португалия: TAP начинает полеты в Пальма-де-Майорку и на Менорку

Вторник, 10 Январь 2023 Португалия Португалия

Португалия: TAP начинает полеты в Пальма-де-Майорку и на Менорку

Авиакомпания увеличит частоту полетов в Фару с конца марта и представит два новых направления на Балеарские острова.

Португальский перевозчик вернется к пропускной способности, которая была до пандемии, следующим летом, открывая новые направления.

Увеличив количество рейсов в США и Бразилию в конце декабря, TAP объявила о начале полетов на Майорку и Менорку четыре рейса в неделю.

Авиакомпания продолжит летать на Ибицу семь раз в неделю.

Увеличение предложения также затронет Тель-Авив, с ежедневным рейсом следующим летом - на два рейса в неделю больше, чем в 2022 году.

Кроме того, из Фару добавится еще один рейс в день в Лиссабон, увеличившись до четырех ежедневных рейсов.

В заявлении компании добавляется, что «расписания были оптимизированы таким образом, чтобы стыковки рейсов с основными туристическими направлениями, такими как Соединенные Штаты Америки или Бразилия, были более быстрыми и удобными для пассажиров, что делает направление еще более конкурентоспособное и доступное».

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