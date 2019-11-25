Португалия: TAP открывает продажу билетов по 3 новым направлениям

Понедельник, 25 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: TAP открывает продажу билетов по 3 новым направлениям

Билеты появятся в продаже в 2020 году.

Крупнейшая португальская авиакомпания TAP в 2020 году откроет продажу билетов по 3 новым направлениям в Северную и Латинскую Америку. Она будет выполнять рейсы в бразильский город Масейо, канадский Монреаль и американский Бостон. Полеты будут выполняться с пересадкой на острове Сан-Мигель.

Известно, что рейсы в Монреаль будут осуществляться шесть дней в неделю, каждый день кроме среды, в 14.55. В авиакомпании заявили, что после открытия новых маршрутов, они планируют увеличить количество пассажиров из Северной Америки до 390 тысяч человек в следующем году.

Представители авиаперевозчика рассказали, что открытие новых направлений соответствует стратегии компании, которая ориентирована на увеличение количества маршрутов в этих направлениях.

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