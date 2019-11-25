Португалия: TAP открывает продажу билетов по 3 новым направлениям

Крупнейшая португальская авиакомпания TAP в 2020 году откроет продажу билетов по 3 новым направлениям в Северную и Латинскую Америку. Она будет выполнять рейсы в бразильский город Масейо, канадский Монреаль и американский Бостон. Полеты будут выполняться с пересадкой на острове Сан-Мигель.



Известно, что рейсы в Монреаль будут осуществляться шесть дней в неделю, каждый день кроме среды, в 14.55. В авиакомпании заявили, что после открытия новых маршрутов, они планируют увеличить количество пассажиров из Северной Америки до 390 тысяч человек в следующем году.



Представители авиаперевозчика рассказали, что открытие новых направлений соответствует стратегии компании, которая ориентирована на увеличение количества маршрутов в этих направлениях.