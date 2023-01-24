Португалия: TAP отменила забастовку

Согласно официальному источнику из Национального профсоюза летного состава гражданской авиации (SNPVAC) это связано с тем, что TAP смогли удовлетворить требования работников. Представленное предложение было одобрено 654 голосами против 301, 20 воздержались от голосования.

В феврале 2021 года профсоюзы от имени работников TAP подписали с авиакомпанией соглашение, действующее до 2024 года о плане реструктуризации. Среди прочего там есть пункт о сокращение заработной платы всех работников на 25%.

Однако руководство TAP заявляет, что ожидает хорошие финансовые результаты в 2022 году. В связи с этим авиакомпания обещает, что все работники будут вознаграждены за их работу.

По предварительным данным, несостоявшаяся забастовка могла привести к отмене 1316 рейсов, затронула бы 156 тысяч пассажиров и нанесла ущерб в размере 48 миллионов евро.