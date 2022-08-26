Португалия: TAP подвергся кибератаке, но безопасность полетов гарантирована

Пятница, 26 Август 2022 Португалия Португалия

Португалия: TAP подвергся кибератаке, но безопасность полетов гарантирована

Атака произошла в ночь на 25 августа.

По данным авиакомпании, нет причин сделать вывод о «неправомерном доступе» к личным данным клиентов.

«TAP стал объектом кибератаки в ночь на 25 августа. Механизмы безопасности TAP были оперативно активированы, и несанкционированный доступ был заблокирован», - говорится в сообщении компании.

Согласно тому же сообщению, группа TAP приступила к расследованию этой атаки, и риска для безопасности полетов нет.

«План действий в чрезвычайных ситуациях TAP остается в силе, и компания работает совместно с компетентными в этом вопросе властями», - подчеркивает авиакомпания.

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