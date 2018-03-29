Португалия: TAP предупреждает о мошенничестве

В WhatsApp циркулирует сообщение о том, что авиакомпания TAP предлагает два билета, чтобы отметить свой 75-летний юбилей. Однако авиакомпания уже предупредила население о том, что речь идет о мошенничестве.

«Мы предупреждаем наших клиентов и подписчиков о мошенническом сообщении, которое распространяется через некоторые социальные сети и форумы и никоим образом не связано с TAP и нашим официальным сайтом. Хотя предложением кажется привлекательным, вы должны игнорировать его для вашей безопасности!», - такое предупреждение опубликовала TAP на своей странице в Facebook.

Также авиакомпания разместила комментарий для автора мошеннической кампании: «TAP в этом году исполняется не 75, а 73 года».