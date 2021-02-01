Португалия: TAP приостанавливает 93 процента полетов из-за закрытия границ

Понедельник, 01 Февраль 2021 Португалия Португалия

Португалия: TAP приостанавливает 93 процента полетов из-за закрытия границ

В феврале TAP приостановит 93% полетов из-за ограничений, введенных правительствами стран, в которых она действует, в ответ на обострение пандемии.

«Из-за дополнительных ограничений на полеты и мобильность людей, введенных национальными властями и другими странами, в которых действует TAP, для сдерживания глобального распространения пандемии Covid-19, TAP вынуждена приостановить 93% своей деятельности в течение февраля 2021 года», - сообщила компания в это воскресенье в своем заявлении.

Несмотря на такое значительное сокращение операций, TAP заявляет, что продолжит гарантировать национальную воздушную мобильность между Лиссабоном, Порту, Мадейрой и Азорскими островами, а также «международное воздушное сообщение с городами со значительными португальскими общинами », а именно Ньюарк, Бостон, Торонто, Мадрид, Барселона, Малага, Валенсия, Амстердам, Брюссель, Женева, Цюрих, Люксембург, Париж, Ницца, Тулуза, Марсель, Лион, Милан, Рим, Бисау, Конакри, Дакар, Мапуту, Прая, Сан-Висенте и Сан-Томе и Принсипи.

Кроме того, национальный перевозчик гарантирует, что он будет стремиться «совместно с соответствующими национальными и иностранными властями осуществлять гуманитарные и репатриационные рейсы, когда это необходимо».

В это воскресенье начинается новый период чрезвычайного положения в Португалии, который сопровождался более жесткими мерами, чем действовавшие ранее, а именно в отношении международных поездок. Португальцам теперь запрещено выезжать за границу любыми способами, кроме важных поездок. Кроме того, пассажиры, прибывающие в страну, должны будут пройти принудительное заключение. Также вернулся контроль на сухопутных границах и на море.

В настоящее время TAP проходит процесс реструктуризации, который включает сокращение рабочих и продажу самолетов.

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