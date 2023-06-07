Португалия: TAP - третья из лучших авиакомпаний в Европе

Среда, 07 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португалия: TAP - третья из лучших авиакомпаний в Европе

АвиакомпанияTAP была признана AirlineRatings.com третьей лучшей авиакомпанией в Европе и 13 лучшей в мире.

«Чтобы попасть в число двадцати пяти лучших в мире, авиакомпании должны получить семизвездочный рейтинг безопасности и продемонстрировать лидерство в инновациях для комфорта пассажиров», - подчеркивает TAP.

Редакторы AirlineRatings.com обращают внимание последовательному уровню сервиса, инноваций и вовлеченности персонала каждого из основных потенциальных кандидатов на вхождение в TOP25.

Сайт AirlineRatings.com был разработан для предоставления всем заинтересованным лицам, в любой точке мира, единого места для получения всей информации, связанной с авиакомпаниями, и сформирован командой авиационных редакторов, которые тщательно исследовали практически каждую авиакомпанию в мире.

«Мы ориентируемся на лидерство и авиакомпании, которые внедряют инновации, чтобы реально изменить опыт пассажиров», - добавляет главный редактор AirlineRatings.com Джеффри Томас.

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