Португалия: TAP увеличивает количество рейсов в США и Бразилию

Следующим летом TAP расширит предложение рейсов в США, Бразилию и Венесуэлу - два региона, которые демонстрируют устойчивый рост и имеют соответствующий вес в доходах.

Компания добавляет еще 17 рейсов в неделю на трансатлантических линиях, возвращаясь к пропускной способности, которая была в 2019 году, хотя и с меньшим количеством самолетов.

«TAP значительно увеличит предложение рейсов в Америку летом 2023 года, предлагая в пиковый период работы с июня по сентябрь 17 дополнительных рейсов по сравнению с тем же периодом 2022 года и восстанавливая уровни предложений до пандемии», - сказала генеральный директор Кристен Урмьер-Виденер.

В США у перевозчика будет еще 10 рейсов в неделю. В летний пик будет выполняться 14 рейсов в неделю в Бостон (на три больше, чем за тот же период 2022 года), пять в Чикаго (плюс один), 10 в Майами (плюс три), пять в Сан-Франциско (плюс один) и 10 в Вашингтон (плюс два). Для Нью-Йорка предложение будет таким же.

Летом 2023 года в Бразилию будет выполняться еще шесть еженедельных рейсов .

«Еще одно очень важное новшество - увеличение количества рейсов между Лиссабоном и Каракасом с двух до трех в неделю , что позволяет улучшить предложение для португальцев в Венесуэле», - заявила Кристен Урмьер-Виденер.