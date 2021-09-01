Португалия: TAP вернет государству 1,2 млрд долларов

TAP выиграла несколько месяцев на выплату кредита в размере 1,2 млрд евро, предоставленного португальским государством. Вместо 1 сентября у авиакомпании продлен срок до конца года.

Согласно заявлению авиакомпании, кредит имел «срок погашения с возможностью продления».

«Срок погашения кредита, предоставленного TAP в соответствии с Соглашением о финансировании, истекает 31 декабря 2021 года (а не 1 сентября 2021 года, как первоначально предусматривалось в Соглашении о финансировании) в случае неприятия окончательного решения Европейской комиссией по реструктуризации помощи до этой даты», - говорится в заявлении.

«Если Европейская комиссия примет окончательное положительное решение о помощи на реструктуризацию до 31 декабря 2021 года, дата погашения вышеупомянутого кредита будет сохранена как та, которая может быть установлена ​​в плане реструктуризации TAP Group, утвержденном Европейской комиссией», - резюмирует ТАР.