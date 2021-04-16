Португалия: TAP возобновляет полеты в Бразилию и Великобританию

Пятница, 16 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: TAP возобновляет полеты в Бразилию и Великобританию

После снятия ограничений авиакомпания планирует выполнять каждую неделю 25 рейсов в Бразилию и 15 в Лондон.

В заявлении португальской компании говорится, что с 16 апреля TAP возобновляет свою работу в Бразилии и Великобритании после приостановки полетов в эти две страны.

Таким образом, авиаперевозчик планирует выполнять в общей сложности 25 еженедельных рейсов в Бразилию: два в Бразилиа, два в Белу-Оризонти, три в Форталезу, шесть в Рио-де-Жанейро (один вылет из Порту), шесть в Сан-Паулу, два в Ресифи, два в Ресифи/Масейо и два в Сальвадор.

Что касается Великобритании, TAP объявила, что планирует выполнять 15 еженедельных рейсов в лондонский аэропорт Хитроу.

«Отмена ограничительных мер позволяет совершать важные поездки из Бразилии и Великобритании в Португалию. Пассажиры, прибывающие в Португалию по воздуху (за исключением детей в возрасте до 24 месяцев), должны предоставить подтверждение лабораторного анализа RT-PCR на Covid-19 с отрицательным результатом, проведенного за 72 часа до времени посадки», - сообщает компания.

Что касается пассажиров из Бразилии, напоминает TAP, они должны соблюдать период профилактической изоляции продолжительностью 14 дней либо дома, либо в месте, указанном органами здравоохранения.

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