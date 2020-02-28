Португалия: тарифы на телефонную связь выше, чем в странах ЕС

Пятница, 28 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: тарифы на телефонную связь выше, чем в странах ЕС

Цены на связь растут, в то время как в остальных странах Евросоюза снижаются.

По данным статистики, тарифы на стационарную и мобильную связь в Португалии растут, в то время как в большинстве стран ЕС стоимость звонков значительно снижается. Так, за последние 10 лет, с 2009 по 2019 год тарифы на услуги связи в среднем выросли на 7,6%, тогда как в Евросоюзе они снизились на 9,9%. Об этом сообщает издание I Jornal.

Что касается тарифов на мобильную связь, стоимость звонков и услуг мобильного интернета выше на 19-98% чем в среднем по Евросоюзу. По данным статистики, более чем три четверти европейских стран имеют тарифы ниже, чем в Португалии.

Несмотря на рост цен, доходы операторов связи падают в связи с «изменением в структуре потребления в стране». Этот факт подтверждает как статистика, так и отчеты самих операторов мобильной связи.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)