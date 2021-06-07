Португалия: те, кто старше 43 лет, могут сами запланировать прививку

Платформа саморегулирования вакцинации от Covid-19 теперь позволяет регистрировать пользователей в возрасте 43 лет и старше.

Цель состоит в том, чтобы граждане могли выбрать место, а также дату, когда они хотят пройти вакцинацию.

Эта информация уже есть на странице правительства, посвященной Covid-19. Таким образом, это расширение платформы, которое позволит получить доступ еще более широкому кругу граждан.

С увеличением доступности вакцин некоторые центры вакцинации начали обзванивать людей старше 40 лет по местному расписанию (по телефону или SMS), и, по оценкам, до 20 июня будут охвачены и люди старше 30 лет.

Платформа для самостоятельного планирования была запущена 23 апреля, но первоначально она была нацелена только на людей старше 65 лет, а затем была постепенно расширена на разные возрастные группы в порядке убывания.

Эта платформа позволяет людям выбирать место вакцинации и дату из числа предложенных, и, если нет свободных мест, остаться в списке ожидания или выбрать другой пункт вакцинации.

С начала кампании вакцинации в Португалии уже сделано шесть миллионов прививок, из которых около 3,8 миллиона первых доз (40% населения) и 2,2 миллиона вторых доз (22% населения), сообщает Национальная система здравоохранения.