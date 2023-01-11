Португалия: технологические перспективы 2023 года

Среда, 11 Январь 2023 Португалия Португалия

Португалия: технологические перспективы 2023 года

Технологические тренды имеют основополагающее значение для понимания направления, в котором движется общество.

Один из ключевых трендов - автоматизация и цифровизация процессов. Крайне важно воспользоваться возможностями, которые дает цифровизация, чтобы пересмотреть процессы и изменить то, как мы их делаем.

Не менее важно привлечение и удержание талантов. Конкуренция в этой области резко возросла за последние два года. Пандемия доказала, что удаленная работа возможна, и ее интенсивное использование распространилось на многие компании в самых разных секторах.

IT-команды привыкли работать в таком режиме, и поэтому место, где находится ресурс, стало менее актуальным. Потенциальные работодатели для португальских кадров расширяются в геометрической прогрессии, и это изменение будет долгосрочным.

Тема кибербезопасности будет по-прежнему оставаться в заголовках новостей. С появлением все большего количества оцифрованной информации кибератаки стали желанным бизнесом, и все организации подвержены атакам.

Кибербезопасность включает в себя множество методов и технологий, таких как брандмауэры, шифрование, аутентификация пользователей, обновления программного обеспечения и политики безопасности. Это может также включать меры по предотвращению, обнаружению и реагированию на киберугрозы.

Использование центров обработки данных, специализирующихся на этих темах, является способом защиты португальских малых и средних предприятий. Это не решает проблему на 100%, но резко снижает риск, поскольку они являются специализированными объектами, которые лучше способны предотвратить этот тип атаки.

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