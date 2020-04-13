Португалия: техосмотр - откладывается

Decreto-Lei n.º 10-C/2020 de 23 de março устанавливает «исключительные и временные меры для реагирования на эпидемию болезни COVID-19 в контексте периодических технических осмотров (транспортных средств)».

Согласно п. 1 ст. 2, «для легковых или грузовых автомобилей и соответствующих прицепов, которые должны проходить периодический техосмотр в период с 13 марта 2020 г. по 30 июня 2020 г., срок его действия продлевается на 5 месяцев с даты выдачи регистрационных знаков (matrículas)».

Вместе с тем, согласно п. 2 ст. 2, несоблюдение обязательства по периодической проверке не влияет на необходимость страхования гражданской ответственности автомобилей (seguro de responsabilidade civil automóvel) или право на возврат страховой компании (direito de regresso da empresa de seguros).

Вместе с тем, не все автомобили освобождены от прохождения техосмотра - в некоторых случаях правительство сохраняет это обязательство. По заявлению министерства инфраструктуры и жилищного строительства (MIH), это:

a) грузовые пассажирские автомобили (М2 и М3);

б) грузовые автомобили дл перевозки товаров (N2 и N3);

c) прицепы и полуприцепы с общей массой, равной или превышающей 3500 кг (O3 и O4), за исключением сельскохозяйственных прицепов;

d) легковые автомобили, лицензированные как общественный пассажирский транспорт, и автомобили скорой помощи;

e) легковые пассажирские автомобили (M1), используемые для международных перевозок, для разрешенных поездок;

е) автомобили, используемые для школьного транспорта.

Выполнять данный ТО будут инспекционные центры, которым до 30 июня 2020 г. надлежит обеспечивать «оказание основных услуг».