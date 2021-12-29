Португалия: техосмотр в 2022 году подорожает

Среда, 29 Декабрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: техосмотр в 2022 году подорожает

Стоимость обязательного техосмотра легковых автомобилей увеличивается до 31,80 евро, а грузовых - до 47,59 евро.

Согласно постановлению, опубликованному в Diário da República, цена обязательного осмотра легковых автомобилей увеличивается до 31,80 евро, а для грузовых- до 47,59 евро с 1 января.

Повышение тарифов на технический осмотр дорожных транспортных средств, предусмотренное решением Института мобильности и транспорта , вступает в силу с 1 января 2022 года и основано на последнем обновлении INE по уровню инфляции.

В определении представлена ​​базовая стоимость для легковых автомобилей в размере 25,85 евро, плюс НДС 23%.

Базовый тариф для большегрузных автомобилей повышается до 38,69 евро плюс НДС, для мотоциклов, трехколесных и квадроциклов до 13,02 евро, а для прицепов и полуприцепов до 25,85 евро.

Базовый сбор за повторную проверку увеличивается до 6,48 евро, за размещение или замену регистраций до 64,53 евро, внеочередной сбор до 90,25 евро, а за выдачу дубликата сертификата - до 2,43 евро.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)