Португалия: техосмотр в 2022 году подорожает

Согласно постановлению, опубликованному в Diário da República, цена обязательного осмотра легковых автомобилей увеличивается до 31,80 евро, а для грузовых- до 47,59 евро с 1 января.

Повышение тарифов на технический осмотр дорожных транспортных средств, предусмотренное решением Института мобильности и транспорта , вступает в силу с 1 января 2022 года и основано на последнем обновлении INE по уровню инфляции.

В определении представлена ​​базовая стоимость для легковых автомобилей в размере 25,85 евро, плюс НДС 23%.

Базовый тариф для большегрузных автомобилей повышается до 38,69 евро плюс НДС, для мотоциклов, трехколесных и квадроциклов до 13,02 евро, а для прицепов и полуприцепов до 25,85 евро.

Базовый сбор за повторную проверку увеличивается до 6,48 евро, за размещение или замену регистраций до 64,53 евро, внеочередной сбор до 90,25 евро, а за выдачу дубликата сертификата - до 2,43 евро.