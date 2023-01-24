Португалия: температура опустится до минус 6 градусов

Вторник, 24 Январь 2023 Португалия Португалия

Португалия: температура опустится до минус 6 градусов

Ожидается понижение температуры: минимальная температура составит от 5º до -6º, а холодная погода сохранится до конца недели.

В заявлении IPMA говорится, что холодная погода вызвана антициклоном, расположенным в северной Европе, который простирается «гребнем до Атлантики» и «перенесет холодную континентальную воздушную массу на Пиренейский полуостров».

Это «резкое понижение температурных значений до понедельника, 23 числа», должно остаться «без существенных изменений до конца недели», а прогноза дождя нет.

В понедельник, по данным IPMA, «минимальная температура должна варьироваться примерно от 0º до 5º C, будучи ниже во внутренних районах на севере и в центре, где она упадет до значений от 0 до -6º C».

Максимальная температура также понизится, «прогнозируя значения от 10º до 15ºC на большей части территории и на внутреннем севере и в центре от 5º до 10ºC».

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