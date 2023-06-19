Португалия: температура поднимется до 42 градусов

Понедельник, 19 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португалия: температура поднимется до 42 градусов

Температура повысится с четверга, с максимумами в долине Тежу и внутренних районах Алентежу и Алгарве.

По словам метеоролога Марии Жоао Фрада, пики тепла могут достигать 42 градусов, что способствует возникновению волн тепла.

Метеоролог из Португальского института моря и атмосферы (IPMA) отмечает, что повышение температуры будет «очень значительным», выше среднего для времени года и должно сохраняться как минимум до 27 июня.

«Во вторник есть вероятность, что в северных и центральных районах еще пройдут ливни, на побережье к северу от мыса Мондего», - дополняет ученая.

По словам Марии Жоао Фрада, в среду, день начала лета, ночью в северных и центральных регионах по-прежнему ожидаются дожди, но с конца утра облачность должна исчезнуть.

«Тогда у нас начнется жаркая погода. Мы перейдем от умеренных температур к жарким, к более высоким температурам», - уверяет Мария Жоао Фрада.

В выходные дни температура может достигать 38 и 40-42 градусов по Цельсию в некоторых местах к югу от Тежу.

На остальной территории максимальные температуры должны быть между 30 и 35 градусами, за исключением прибрежной полосы, которая пока неопределенна.

Мария Жоао Фрада также подчеркнула, что в связи с жаркой погодой опасность сельских пожаров возрастет до очень высокого и максимального уровня на всей территории.

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