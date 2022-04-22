Португалия: температура в домах слишком низкая

Часто зимой в португальских домах столбики термометров не поднимаются выше 16-17 градусов, хотя должны быть намного выше.

«20, 21 градус - это минимальная комфортная температура в доме», - уверен президент ордена архитекторов Гонсало Бирн.

Он считает, что для повышения энергоэффективности зданий необходимо инвестировать в возобновляемые источники энергии для отопления.

Помимо утепления окон, для начала необходимо будет утеплить стены. Проблема со многими зданиями начинается здесь.

По мнению Ordem dos Arquitetos, если есть возможность подать отдельные заявки на получение средств из Плана восстановления и устойчивости (PRR), те, кто живет в здании, должны согласиться отправить совместную заявку.

Но чтобы совместная работа состоялась, необходимо, чтобы люди объединились. «Эти действия нуждаются в широкой огласке», - уверяет Гонсалу Бирн.

Всего на повышение энергоэффективности зданий выделено 610 млн евро, из них 300 млн - на жилые дома.

Бюрократии по подаче заявления тоже много. «Процесс должен объяснить размер квартиры, каковы основные характеристики, когда она была построена, есть ли в стенах воздушная камера», - говорит он.

По этой причине президент Ordem dos Arquitetos опасается, что средства Плана восстановления и обеспечения устойчивости останутся неиспользованными. «Если нам удастся выполнить PRR на 100%, это станет историческим достижением для Португалии», - заключает он.