Португалия: температура в январе была самой высокой

IPMA подтверждает, что произошло «очень значительное ухудшение метеорологической ситуации с засухой».

Согласно данным, опубликованным 4 февраля, январь стал пятым самым жарким месяцем с 2000 года, когда была зарегистрирована самая высокая максимальная температура за последние 90 лет, а также вторым самым засушливым месяцем.

По данным Португальского института моря и атмосферы (IPMA), средняя температура воздуха в прошлом месяце составила 9,5°C, что является пятым по величине значением с 2000 года.

Суточные значения максимальной температуры почти всегда превышали среднемесячное значение с акцентом на периоды с 1 по 3 и с 27 по 31 января, в которых регистрировались отклонения более 4°С.

С другой стороны, с 1931 г. не было января с такой высокой средней максимальной температурой, которая достигала 15,29°С, что на 2,20°С выше нормы, зарегистрированной в период 1971-2000 годов.

Что касается осадков, то прошлый месяц был шестым самым засушливым за 90 лет и вторым худшим с 2000 года, уступив только январю 2005 года.

В отчете IPMA добавлено, что среднее количество осадков было намного ниже нормы, зарегистрированной в период с 1971 по 2000 год, что соответствует всего 12%.