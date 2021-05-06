Португалия: теперь можно продлить карту гражданина не выходя из дома

Четверг, 06 Май 2021 Португалия Португалия

Португалия: теперь можно продлить карту гражданина не выходя из дома

Это возможно, если вам больше 25 лет и не нужно изменять какие-либо личные данные.

С 5 мая 2021 года португальцы старше 25 лет, которым необходимо обновить карту гражданина и не нужно менять какие-либо личные данные, смогут это сделать не выходя из дома.

Для этого достаточно оплатить комиссию через ссылку банкомата и получить по почте документ, удостоверяющий личность.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции.

Таким образом, граждане старше 25 лет и жители страны, желающие обновить свою карту гражданина, не выходя из дома, получат письмо с PIN-кодом со ссылкой на оплату.

Оплачивая по этой ссылке, граждане подтверждают, что они не хотят изменять какие-либо личные данные - такие как адрес, имя, фото или другие биометрические данные, и карта автоматически обновляется. После этого вы получите новый документ домой по почте.

Следует отметить, что с 25 лет карта гражданина действительна в течение 10 лет.

Однако если вы запрашиваете продление карты гражданина, потому что она была потеряна, уничтожена или украдена, новая карта будет дубликатом и будет иметь тот же срок действия, что и предыдущая.

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