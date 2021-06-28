Португалия: терминал 2 аэропорта Лиссабона открывается

Терминал 2 в аэропорту Лиссабона будет открыт в среду, более чем через год после закрытия из-за пандемии, в ходе которого «ANA - Аэропорты Португалии» провела реконструкцию и модернизацию пространства.

Таким образом, с 4:00 утра 1 июля пассажиры авиакомпаний Blue Air, EasyJet, Norwegian, Transavia и Ryanair должны будут пройти регистрацию и посадку в терминале 2, а пассажиры, у которых забронирован рейс Wizzair, должны будут уточнить. какой терминал выполняет посадку.

ANA добавила, что в последние месяцы были проведены работы по усовершенствованию и модернизации терминала.

В частности, были увеличены зоны посадки за пределами Шенгенской зоны, расширены санитарные помещения и создана новая зона ожидания.

Кроме того, благодаря сотрудничеству со Службой по делам иностранцев и границ «5 современных выходов на пограничный контроль будут доступны для совершеннолетних пассажиров с европейским электронным паспортом или картой гражданина Португалии», - говорится в заявлении ANA.

По сообщению ANA, открытие терминала 2 позволит авиакомпаниям вернуться в нормальный режим работы.