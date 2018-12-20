Португалия: терминал Leixões установил рекорд по посещению туристов

Расположенный неподалеку от Порто круизный терминал Leixões установил рекорд по посещению туристов. С начала 2018 года был принят 101 корабль, на которых прибыло 117 000 туристов со всего мира. Об этом сообщила администрация порта сегодня, отметив, что данный рекорд, судя по всему, будет побит в 2019 году.

По данным местной администрации порта, цифры за 2018 год можно считать окончательными, поскольку до конца года прибытия судов не планируется. Таким образом, число судов по сравнению с 2017 годом выросло на 1 %, а пассажиров - на 22%. «На следующий год мы имеем высокие ожидания, поскольку уже запланировано 110 круизных лайнеров, 14 из которых должны причалить у нас в первый раз. Эти поездки принесут около 125 000 туристов в регион Порту и северной Португалии», - сказал источник.

Большинство туристов, посетивших круизный терминал Leixões прибыли из Германии, США и Великобритании. По оценкам экономистов, приезд этих туристов принес экономике Португалии 9 млн. евро.