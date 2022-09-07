Португалия теряет позиции и занимает пятое место в ЕС

В гомологическом отношении португальская экономика является одной из самых быстрорастущих. ВВП увеличился на 7,1% во втором квартале, превысив 4,1% в Еврозоне.

По данным Евростата, только Ирландия, Греция, Хорватия, Мальта, Словения и Нидерланды выросли больше, чем Португалия.

В Европейском союзе в целом ВВП увеличился на 0,7% , что на одну десятую меньше темпов, зарегистрированных в период с января по март. По сравнению с тем же периодом 2021 года экономика блока выросла на 4,2%.

Государствами-членами с лучшими показателями в квартальном изменении были Нидерланды (+2,6%), Румыния (+2,1%) и Хорватия (+2,0%). Сокращение ВВП зафиксировано в четырех странах: Польше (-2,1%), Эстонии (-1,3%), Латвии (-1,0%) и Литве (-0,5%).

Португалия зафиксировала второе по величине квартальное падение числа рабочих мест с отклонением на -0,7% по сравнению с первыми тремя месяцами года. Только испанская экономика работала хуже: -1,1%. Эстония, Румыния и Хорватия также испытали снижение занятости. Литва (3,1%), Чехия и Ирландия (1,6%) зафиксировали самый высокий рост.