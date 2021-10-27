Португалия теряет рабочие места с самым низким уровнем дохода

Согласно отчету Международной организации труда (МОТ), с 2019 по 2020 год уровень низкооплачиваемой занятости сократился на 8%. Однако МОТ не связывает это снижение с улучшением условий жизни рабочих.

Напротив, пандемия привела к потере менее квалифицированных рабочих мест, и вскоре компании и предприятия с самой низкой заработной платой были обречены на закрытие.

«Непропорционально сильное воздействие пандемии на малый бизнес и работников с более низкой заработной платой имеет важные последствия для перспектив восстановления», - поясняет МОТ.

В этом контексте португальской экономике уступают только Греция, Панама, Монголия и Турция.

Столкнувшись с пандемией и ее последствиями, МОТ нацелена в 2021 и 2022 годах на «двухступенчатое восстановление».

МОТ утверждает, что «оптимизм, царивший в начале 2021 года, угас под воздействием новых волн пандемии, появления новых вариантов COVID и медленного и неравномерного развертывания вакцинации. Относительно сильные бюджетные стимулы, вероятно, позволят более богатым странам восстановиться быстрее».