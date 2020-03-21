Португалия: тест на коронавирус, не выходя из машины

Так называется модель, по которой уже начал функционировать мобильный скрининговый центр на коронавирусную инфекцию COVID-19 (аббревиатура от англ. COrona VIrus Disease 2019) в г. Порту. Расположен он в Парке да Сидаде (Parque da Cidade), а конкретнее на Кеймодроме (Queimódromo) - открытой площадке, получившей свое название благодаря проводимым здесь ежегодно, в мае, вечеринкам студентов университетов - Queima das Fitas.

Центр создан благодаря совместным усилиям муниципалитета Порту во главе с Руем Морейра и компании Unilabs Portugal и координируется Региональной службой здравоохранения Северного региона (ARS-Norte). Стоимость проведения тестов (бесплатных для пациентов) полностью возмещает Национальная служба здравоохранения (SNS).

«Drive Thru» не является португальским изобретением - ранее эта модель была одобрена Стэнфордским университетом и уже успешно прошла испытания в Южной Корее и США.

Суть ее в том, что пациент подъезжает к месту забора образцов для выявления коронавируса SARS-CoV-2 на своем личном автомобиле, а сам забор производится путем введения тампонов в нос - через щель в окне автомобиля. Результаты тестов будут отправляться в органы государственного здравоохранения, а также самим пациентам по электронной почте с интервалом от 24 до 72 часов. «Но если количество тестов увеличится, мы сможем получить результаты только через 72 часа», - пояснил Луиш Менезеш, директор Unilabs Portugal.

Также все результаты будут заноситься в базу данных SNS.

Следует подчеркнуть, что данный скрининг-центр предназначен исключительно для пациентов, подозреваемых в заражении коронавирусом и направленных непосредственно по телефонной линии SNS24 (808 24 24 24). Забор образцов осуществляется только по предварительной записи.

До тех пор, пока результаты не станут известны, пациент должен оставаться в изоляции дома, а если тест на коронавирус будет положительным - его направят в соответствующую больницу.

На начальном этапе «пропускная способность» скринингового центра в Порту составляет 150-200 тестов в день, однако, согласно оценкам, при условии круглосуточной работы трех групп врачей и других медицинских специалистов по ротационной системе может достигать 700 тестов ежедневно.

Карлуш Нунеш, руководитель ARS-Norte, заявил, что «выбор Порту для пилотного проекта в Португалии не случаен и объясняется тем, что именно в этом округе были зарегистрированы первые очаги инфекции». Речь идет о городах Фелгейраш (Felgueiras) и Лузада (Lousada), где первый пациент, приехавший из Северной Италии, заразил нескольких членов семьи и друзей.

Что касается преимуществ модели «Drive Thru» - они неоспоримы. «Пациенты смогут отправиться в пункт забора, не вступая в контакт с другими людьми, снижая, тем самым, риск собственного инфицирования, а также косвенного заражения вовлеченного медперсонала, что позволит снизить нагрузку на госпитали», говорится в заявлении организаций, продвигающих эту инициативу, которая также поддерживается Муниципальной полицией Порту, координирующей, в частности, въезд и выезд автомобилей из скрининг-центра, и частными компаниями, предоставляющими человеческие и материальные ресурсы.

Логично, что пилотная система «Drive Thru» в Порту будет востребована и в других городах страны. На днях стало известно об открытии подобного скрининг-центра в столичном Лиссабоне. Он разместится на стоянке рядом с Rua Vitorino Magalhães Godinho, Parque das Nações и будет рассчитан на 150 ежедневных тестов (число может увеличиваться в зависимости от потребностей). По аналогии, забор образцов будет производиться у пациентов с подозрением на инфицирование Covid-19 и направленных по линии SNS24.