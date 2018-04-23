Португалия: тест на ВИЧ и гепатит С - на дому

Понедельник, 23 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: тест на ВИЧ и гепатит С - на дому

Данная инициатива исходит от ассоциации Abraço. В мае этого года организация начнет выпускать скрининговый комплект на ВИЧ и гепатит С, который может проводиться в домашних условиях.

Этот тест будет бесплатным, анонимным, конфиденциальным и доступен только для лиц старше 18 лет, проживающих в Португалии. Также тест можно заказать через интернет.

Вместе с тем, образцы должны быть отправлены в лабораторию для определения результатов.

Если результат окажется положительным, ассоциация Abraço нарушит анонимность и свяжется с человеком, чтобы направить его в медицинское учреждение.

Данная инициатива проводится при неофициальной поддержке Главног управления по вопросам здравоохранения (DGS).

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