Португалия: Тимофея нашли мертвым

Пятница, 18 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Тимофея нашли мертвым

75-летний иммигрант из Молдавии Тимофей Павличенко пропал в прошлую пятницу.

Мужчину, который страдал от болезни Альцгеймера и эпилепсии, активно искали в течение нескольких дней - как полиция, так и через социальные сети.

В четверг, 17 января, тело Тимофея было обнаружено возле кабин по оплате при въезде на автомагистраль A12 в Пиньял-Нову, Палмела.

Как отмечает Correio da Manhã, «когда мужчину нашли, его нога была запутана в колючую проволочную сетку», а также, что «смерть иммигранта произошла в результате падения».

Тело было доставлено в морг, где будет подвергнуто вскрытию.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья