Португалия: Тимофея нашли мертвым

Мужчину, который страдал от болезни Альцгеймера и эпилепсии, активно искали в течение нескольких дней - как полиция, так и через социальные сети.

В четверг, 17 января, тело Тимофея было обнаружено возле кабин по оплате при въезде на автомагистраль A12 в Пиньял-Нову, Палмела.

Как отмечает Correio da Manhã, «когда мужчину нашли, его нога была запутана в колючую проволочную сетку», а также, что «смерть иммигранта произошла в результате падения».

Тело было доставлено в морг, где будет подвергнуто вскрытию.