Португалия: только 2 процента претендентов получают жилье

С 2018 года городской совет Лиссабона (CML) выделил 1110 объектов в рамках доступной аренды по сравнению с более чем 57 000 запросов и 600 заявок.

Эти цифры означают, что CML удовлетворил менее чем на 2% сделанных заявок. На каждую квартиру в среднем приходится 52 кандидата.

Муниципалитет Порту поставил 192 объекта на 20 тендерах в рамках программы «Porto com Sentido» за пять лет.

Северная автаркия не сообщила, сколько человек подали заявки на участие в программе.

Несмотря на это, городской совет Порту намерен распределить 1000 домов на доступной арендной основе между активами городского совета и активами владельцев, которые «хотят разместить свои дома по контролируемым ценам в обмен на налоговые льготы».

Горсовет также намерен построить или отремонтировать около 180 домов, инвестировав 22 миллиона евро в рамках Плана восстановления и устойчивости (PRR).

По данным Института жилищной и городской реабилитации (IHRU), в доступной аренде находится 1050 домов, большая часть которых - в Лиссабоне и Порту.