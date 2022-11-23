Португалия: только 20 процентам португальцев повысили зарплату в 2021 году

Согласно данным, опубликованным Евростатом , в 2021 году чистый доход 66,5% граждан Европы оставался относительно стабильным по сравнению с 2020 годом, 17,5% увеличили заработную плату, а 16%, напротив, уменьшили.

Во всех государствах ЕС более половины населения сохранили свои доходы в прошлом году, при этом процентное соотношение колеблется от 50,7% на Кипре до 84% в Италии.

Что касается Португалии, то она соответствует среднему по Европе: 61,8% португальцев сохранили свой доход в 2021 году по сравнению с 2020 годом, в то время как 20,3% увеличили чистый доход, а 18% зафиксировали падение.

Среди государств Евросоюза Чешская Республика была страной ЕС с самым высоким процентом граждан, сообщивших о повышении заработной платы (34,8%), за ней следуют Швеция (32,3%), Румыния и Словения (по 27%).

На противоположном конце полюса находятся Италия (4,9%), Греция (6,9%) и Испания (10,4%).

Кипр был страной ЕС с самым высоким процентом граждан, зафиксировавших падение заработной платы в прошлом по сравнению с 2020 годом (27,6%), за ним следуют Греция (26,3%) и Латвия (24,4%).

На противоположном полюсе находится Румыния (только 5,4% граждан столкнулись со снижением заработной платы), за ней следуют Бельгия (9,4%) и Италия (11,1%).