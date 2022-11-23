Португалия: только 20 процентам португальцев повысили зарплату в 2021 году

Среда, 23 Ноябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: только 20 процентам португальцев повысили зарплату в 2021 году

Португалия находится на одном уровне с Европой: в ЕС только у 17,5% зарплата увеличилась, а 16% зафиксировали потерю дохода.

Согласно данным, опубликованным Евростатом , в 2021 году чистый доход 66,5% граждан Европы оставался относительно стабильным по сравнению с 2020 годом, 17,5% увеличили заработную плату, а 16%, напротив, уменьшили.

Во всех государствах ЕС более половины населения сохранили свои доходы в прошлом году, при этом процентное соотношение колеблется от 50,7% на Кипре до 84% в Италии.

Что касается Португалии, то она соответствует среднему по Европе: 61,8% португальцев сохранили свой доход в 2021 году по сравнению с 2020 годом, в то время как 20,3% увеличили чистый доход, а 18% зафиксировали падение.

Среди государств Евросоюза Чешская Республика была страной ЕС с самым высоким процентом граждан, сообщивших о повышении заработной платы (34,8%), за ней следуют Швеция (32,3%), Румыния и Словения (по 27%).

На противоположном конце полюса находятся Италия (4,9%), Греция (6,9%) и Испания (10,4%).

Кипр был страной ЕС с самым высоким процентом граждан, зафиксировавших падение заработной платы в прошлом по сравнению с 2020 годом (27,6%), за ним следуют Греция (26,3%) и Латвия (24,4%).

На противоположном полюсе находится Румыния (только 5,4% граждан столкнулись со снижением заработной платы), за ней следуют Бельгия (9,4%) и Италия (11,1%).

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)