Португалия: только 3 процента работающих - иностранцы

Португалия - одна из стран ЕС, в которой меньше всего работает иностранное население.

Тенденции последних лет сильно повлияли на интеграцию мигрантов в Португалии: только 3% занятого населения составляют иностранцы.

«По сравнению с местными жителями, иностранное население более уязвимо для безработицы», - подчеркивает Pordata, отмечая, что в 2019 году уровень безработицы достиг почти 12% активного иностранного населения, что вдвое превышает значение, зарегистрированное для активного населения страны.

С 2018 года в Португалии наблюдается сокращение численности мигрантов. Среди 27 стран Европейского Союза Португалия - одна из девяти, в которых процент иностранного населения от общей численности постоянного населения составляет менее 5%.

Напротив, Люксембург является страной, где этот процент является самым высоким, поскольку иностранное население составляет почти половину постоянного населения. Поэтому неудивительно, что трудоустроенные иностранцы составляют более половины активного населения (53,5%).

Ниже Португалии в таблице совсем немного стран: Венгрия, Литва, Хорватия, Болгария, Словакия, Польша, Румыния и Финляндия.

По данным Pordata видно, что иностранное население продолжает вносить большой вклад в демографию. В 2019 году Португалия преодолела порог в полмиллиона иностранных граждан с легальным статусом резидента: их около 590 тысяч человек, что на 111 тысяч больше, чем в 2018 году. Примерно каждый четвертый - бразилец. Далее в порядке убывания идут жители Кабо-Верде, британцы, румыны и украинцы.

Более того, с 2010 по 2019 год страна потеряла около 300 тысяч человек. Прошлый год стал первым с 2010 года, когда произошел прирост населения (+ 19,3 тысячи по сравнению с 2018 годом).

За последние десять лет больше всего в относительном выражении выросли иностранные общины: непальцы (в 25 раз больше, хотя община не превышает 17 тысяч граждан), итальянцы (в 6 раз больше) и французы (в пять раз больше). Индийская община увеличилась втрое, а испанская, китайская и британская - вдвое.

Две трети иностранного населения со статусом резидента проживает в столичной зоне Лиссабона (51%) и в Алгарве (16%). В муниципалитете Лиссабона сосредоточено около 17% от общего числа иностранцев, проживающих в Португалии.