Португалия: только 330 тысяч налогоплательщиков получили возврат по IRS

Минфин Португалии отчитался о работе по оформлению возвратов денежных средств по IRS. По последним данным, налоговые органы обработали 622 765 тысяч деклараций, выплаты поступили по 328 тысячам из них. Это лишь десятая часть от общего числа деклараций. Всего, по последним данным, налогоплательщиками было отправлено 3 млн IRS.

Напомним, Минфин заявил, что начал обрабатывать возвраты налогоплательщикам 21-го апреля. Однако, в этом году, министерство не стало брать на себя обязательство выплатить деньги в определенный срок. Напомним, в 2019-м и 2018-м году средний период возврата по IRS составлял 11 дней.

По данным статистики, в этом году средняя сумма возвратов составила около 1095 евро. Правительство заявило, что гарантирует проведение всех платежей.