Португалия: только 3900 украинских беженцев учатся в школах

Пока в португальских школах учатся всего около 3900 детей и молодых людей, бежавших от войны в Украине.

Их меньше, чем в конце прошлого учебного года - в июне их было 4600, и это значительно меньше общей численности несовершеннолетних школьного возраста.

Согласно последнему обновлению, сделанному 12 сентября Службой по делам иностранцев и границ, с начала войны, 24 февраля, Португалия предоставила временную защиту 52 121 украинским гражданам и иностранцам, проживающим в Украине, 13 686 из которых - несовершеннолетние.

«Нас беспокоит очень небольшое число учащихся из числа беженцев. Это, конечно, могут быть учащиеся, которые проходят дистанционное обучение с Украиной, но во время пандемии мы увидели, что дистанционное обучение неэффективно, и трудно точно определить, действительно ли все эти дети учатся», - сказал министр образования Жуан Кошта.

Обеспокоенность была также передана непосредственно его украинскому коллеге на встрече, которая состоялась на прошлой неделе и на которой Жуан Кошта попросил поддержки, чтобы обратиться к семьям украинских беженцев в Португалии с призывом зачислить учащихся в школы.

«Это сложный процесс, потому что есть большое желание и ожидание со стороны украинских беженцев, что все быстро закончится, что они смогут очень быстро вернуться и что это всего лишь переходный период», - признал министр.

С другой стороны, «школьное образование в Португалии является обязательным, дети и подростки, не могут не ходить в школу», - добавил он, настаивая на том, что даже если учащиеся будут продолжать дистанционное обучение, это решение не идеально.

«Нахождение в школе - это не просто пребывание в школе, это также позволяет детям, которые здесь находятся, не быть запертыми дома или на улице. Это позволяет заводить новые дружеские отношения и работать над своим общим благополучием», - объясняет министр.