Португалия: только 63% жителей хотят сделать прививку от Covid-19

К такому выводу пришли исследователи из Школы бизнеса и экономики лиссабонского Университета Нова, Гамбургского университета, Роттердамского университета Эразмус и Университета Боккони: только 63% португальцев хотят получить вакцину против нового вируса.

Исследование проводилось с 8 по 18 сентября 2020 года.

«Еще в июне 75% респондентов были готовы сделать прививку», отмечают исследователи, а к сентябрю это число упало до 63%, опустившись на 12 процентных пунктов. Доля людей, которые не хотят вакцинироваться, увеличилась на 5%, а доля колеблющихся - на 7%, теперь она составляет 25%», подчеркивают ученые.

«Снижение желания пройти вакцинацию отмечается во всех регионах и всех возрастных категориях, кроме лиц старше 65 лет. Больше всего хотят вакцинироваться мужчины (70%)», говорится в статье.

Также по результатам исследования было обнаружено, что те, кто менее расположен к вакцинации против Covid-19, также меньше придерживаются мер защиты, введенных правительством.

«Эта тенденция также увеличивается в зависимости от того, есть ли доверие к правительству, организациям здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения», подчеркивается в исследовании.

Среди европейских стран, участвовавших в исследовании, «Португалия остается страной, где существует наибольшая обеспокоенность по поводу воздействия пандемии на здоровье. В экономических условиях существенных изменений по сравнению с июнем не произошло», заключают аналитики.