Португалия: только в Алгарве количество ночевок ниже 2019 года

В то время как все другие регионы уже превзошли уровни, зарегистрированные до пандемии, Алгарве остается позади, согласно данным, опубликованным 31 июля Национальным институтом статистики (INE).

В июне в Алгарве было зарегистрировано 2,26 миллиона ночевок, что сделало юг основным туристическим регионом страны. Тем не менее, это число на 7% ниже, чем в июне 2019 года, до пандемического кризиса.

В совокупности данные за первое полугодие показывают, что Алгарве - единственный регион, который еще не восстановился до уровня пандемии.

С другой стороны, Лиссабон оторвался от Алгарве как региона с наибольшим количеством ночевок, достигнув 9,4 миллиона ночевок за первые шесть месяцев года, что на 10% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года.