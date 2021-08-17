Португалия: только в Лиссабоне и Сетубале зарплата выше средней

Вторник, 17 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: только в Лиссабоне и Сетубале зарплата выше средней

Остальные районы ниже линии 1208 евро.

Только в двух округах Португалии, Лиссабоне и Сетубале, заработная плата превышает 1208 евро - среднюю заработную плату по стране, рассчитанную Национальным статистическим институтом.

Согласно данным социального обеспечения, в Лиссабоне средняя валовая заработная плата составляет около 1465 евро, в Сетубале - 1318 евро, в Порту - 1194 евро, в Коимбре - 1157 евро.

Внутренние регионы, особенно на севере и в Алентежу, выглядят как регионы с более низкой заработной платой.

Согласно данным социального обеспечения, Вила-Реал со средней зарплатой около 982 евро занимает последнее место среди всех округов и автономных районов, уступая даже Гуарде (986 евро), Брагансе (989 евро) и Беже (998 евро).

Согласно данным INE, относящимся к первому кварталу 2021 года, средняя брутто-зарплата повышается до 1227 евро, что на 19 евро больше, чем вышеупомянутая средняя зарплата в 1208 евро.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)