Португалия: только в Лиссабоне и Сетубале зарплата выше средней

Только в двух округах Португалии, Лиссабоне и Сетубале, заработная плата превышает 1208 евро - среднюю заработную плату по стране, рассчитанную Национальным статистическим институтом.

Согласно данным социального обеспечения, в Лиссабоне средняя валовая заработная плата составляет около 1465 евро, в Сетубале - 1318 евро, в Порту - 1194 евро, в Коимбре - 1157 евро.

Внутренние регионы, особенно на севере и в Алентежу, выглядят как регионы с более низкой заработной платой.

Согласно данным социального обеспечения, Вила-Реал со средней зарплатой около 982 евро занимает последнее место среди всех округов и автономных районов, уступая даже Гуарде (986 евро), Брагансе (989 евро) и Беже (998 евро).

Согласно данным INE, относящимся к первому кварталу 2021 года, средняя брутто-зарплата повышается до 1227 евро, что на 19 евро больше, чем вышеупомянутая средняя зарплата в 1208 евро.