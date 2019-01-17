Португалия: топ-10 самых продаваемых марок автомобилей
Данные представлены Автомобильной ассоциацией Португалии (ACAP).
Renault, Peugeot и Mercedes-Benz - эти бренды заняли первые три места в рейтинге продаж легковых автомобилей в 2018 году.
В свою очередь, Volkswagen зафиксировал одно из самых значительных падений на автомобильном рынке в 2018 году: продажи упали на 23,2%. Два года назад VW занимал подиумные места в чарте продаж.
Что касается сегментов рынка, в течение 2018 году было продано 228.290 легковых автомобилей, что на 2,8% больше, чем в предыдущем году. Рынок легковых коммерческих автомобилей также вырос - на 2%. С другой стороны, рынок грузовых автомобилей (который включает в себя пассажирские и коммерческие автомобили) упал на 2% по сравнению с 2017 годом.
ТОП-10 В 2018 ГОДУ ВЫГЛЯДИТ ТАК:
1. Renault - 29.300, +5% по сравнению с 2017 годом.
2. Peugeot - 21.259, +8,9% по сравнению с 2017 годом.
3. Mercedes-Benz - 15.056, -1,1% по сравнению с 2017 годом.
4. Fiat - 13.316, +18,3% по сравнению с 2017 годом.
5. Nissan - 13.170, +11,3% по сравнению с 2017 годом.
6. BMW - 12.822, -4,2% по сравнению с 2017 годом.
7. Citroën - 11.929, +17,7% по сравнению с 2017 годом.
8. Opel - 12.094, -1,1% по сравнению с 2017 годом.
9. Volkswagen - 11.726, -23,2% по сравнению с 2017 годом.
10. Toyota - 9.370 автомобилей, -20,2% по сравнению с 2017 годом.