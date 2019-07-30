Португалия: топ-5 лучших рынков в Лиссабоне

Для тех, кто хочет исследовать старые и новые районы Лиссабона, и в то же время знакомиться с местной культурой, мы подготовили путеводитель по некоторым из лучших рынков Лиссабона.

Меркаду да Рибейра

На крупнейшем в Лиссабоне рынке Меркаду да Рибейра находится большой продовольственный павильон, где голодные клиенты полностью могут удовлетворить потребности. Рынок Рибейра - лучшее место, где можно найти все виды морепродуктов, особенно трески, или ‘bacalhau, знакового ингредиента португальской кухни. Фуд-корт предлагает разнообразные закуски и полноценное питание, в том числе традиционные португальские бутерброды, называемые прего или бифана, а также отличный выбор местных вин и сыров, пишет ТАСС.

Меркадо до Жардим

Этот еженедельный рынок ремесел и дизайна, расположенный в крошечном волшебном парке в центре Лиссабона, позволяет местным талантам продемонстрировать свое ремесло. Музыканты и уличные артисты занимают свободные места под деревьями в парке и создают атмосферу расслабления и мечтательности. Этот рынок является отличной альтернативой бесчисленным туристическим сувенирным магазинам и открыт с весны до осени.

Фейра да Ладра

Feira da Ladra буквально переводится как «ярмарка воров». Это старейший и самый оживленный блошиный рынок в Лиссабоне, специализирующийся на антиквариате и подержанных предметах, включая книги, керамику, пыльные стаканы и монеты, а также разные древние безделушки.

Биологический рынок

В последнее время органические продукты набирают популярность, и все больше и больше людей начинают вести здоровый образ жизни. Они выбирают натурально выращенные фрукты и овощи, которые практически не оставляют негативных последствий для окружающей среды. Поэтому каждую субботу фермеры со всей Португалии собираются в Principe Real, чтобы предложить свою продукцию садоводства, домашнее оливковое масло, мыло и зерновые. Цены не очень низкие, но торги всегда возможны и уместны.

LX Factory

LX Factory - это современный центр для различных начинающих компаний, от модных ресторанов до рабочих мест для дизайнеров и художников. LX Factory каждое воскресенье проводит блошиный рынок вдоль главной улицы, где продавцы представляют необычную винтажную и местную дизайнерскую одежду, украшения ручной работы, виниловые диски и старые компакт-диски