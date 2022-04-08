Португалия: топливо дешевеет вторую неделю подряд

Эти значения еще могут подвергнуться корректировке, поскольку необходимо учитывать котировки Brent, а также курс евро по отношению к доллару за последнюю неделю.

С другой стороны, на цены по-прежнему будет влиять налоговая составляющая.

Хотя цена на нефть упала более чем на 5% по сравнению с предыдущей сессией, аналитики считают, что рынок останется напряженным.

Автомобилисты по-прежнему могут рассчитывать на еще одну меру по уменьшению счета при заправке - автоваучер.

Уже 2,8 миллиона португальцев пользуются этой ежемесячной поддержкой, которая была продлена до апреля.

Субсидия была создана в ноябре 2021 года и будет действовать до марта 2022 года.