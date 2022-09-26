Португалия: топливо дешевеет

На этой неделе цены на топливо снова понизятся.

Наибольшее падение будет у дизельного топлива, но постепенно и цены на бензин упали до уровня декабря 2021 года.

Литр дизельного топлива должен подешеветь на 1,5 цента, а бензин должен упасть всего на один цент.

Другими словами, на заправке приготовьтесь заплатить около 1,745 евро за литр простого дизельного топлива и 1,685 евро за литр простого бензина 95.

Несмотря на то, что падение цен на бензин составило всего один цент, вам нужно вернуться в 28 декабря 2021 года, чтобы найти более низкую среднюю цену на заправках.

Дизель, с другой стороны, подешевел больше, но, несмотря на четыре недели падения подряд, вам нужно вернуться к 15 августа, чтобы найти литр дизельного топлива подешевле (1,729 евро).

Эти значения уже включают скидки, применяемые к налогу на нефтепродукты (ISP) на топливо, приостановку обновления налога на выбросы углерода, а также скидки на сельскохозяйственное дизельное топливо.