Португалия: Торреш-Ведраш отменяет карнавальные торжества

В октябре 2020 года муниципалитет рассмотрел возможность проведения некоторых мероприятий с ограниченным количеством участников. После неблагоприятного отзыва Генерального директората здравоохранения было решено отменить все торжества.

В заключении Генерального директората здравоохранения подчеркивалось, что «события любого характера в контексте пандемии могут представлять повышенный риск для здоровья населения».

«Ввиду развития пандемии Covid-19 на всей территории страны, и особенно в регионе Торреш-Ведраш, организация Карнавала Торреш-Ведраш предпочла не проводить карнавальных мероприятий», - говорится в заявлении муниципалитета.

«Независимо от действующих ограничений, близость и спонтанность уличного карнавала были бы невозможны без серьезных последствий для здоровья населения», - заявляет муниципалитет.

Это лишь второй раз в истории, когда карнавал Торреш Ведраш не проводится. В 1984 году торжества были отменены из-за наводнения, произошедшего в городе за несколько месяцев до праздника.