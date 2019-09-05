Португалия: «Тоттенхэм» предлагал 65 млн евро за хавбека Фернандеша

Четверг, 05 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Тоттенхэм» предлагал 65 млн евро за хавбека Фернандеша

Полузащитник футбольного лиссабонского клуба «Спортинг» Бруно Фернандеш летом мог перейти в Английскую премьер-лигу.

Об этом рассказал глава лиссабонского клуба Фредерику Варандаш, его слова приводит 5 сентября Visao de Mercado.

По словам главы «Спортинга», лондонский клуб «Тоттенхэм» предлагал за 24-летнего футболиста 45 млн евро и еще 20 млн в качестве бонусов, пишет regnum.ru.

«Одним из пунктов выплат было, чтобы «шпоры» выиграли Лигу чемпионов или АПЛ, чего никогда не было», — рассказал Фредерику Варандаш.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что «Реал» уже согласовал со «Спортингом» трансфер футболиста летом следующего года за 70 млн евро.

Отметим, в минувшем сезоне Бруно Фернандеш сыграл за «Спортинг» в 52 матчах и отметился в них 32 голами и 18 результативными передачами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2023 года.

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