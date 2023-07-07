Португалия: товары первой необходимости снова подешевели

Таковы результаты расчетов Португальской ассоциации защиты прав потребителей (Deco).

Deco оценивает 41 из 46 продуктов, включая индейку, курицу, ставриду, хек, лук, картофель, морковь, банан, яблоко, апельсин, рис, спагетти, сахар, молоко, сыр и масло.

Эти товары с 18 апреля освобождены от НДС, в соответствии с трехсторонним соглашением между правительством, торговлей и производством.

28 июня корзина Deco с нулевым НДС стоила 128,54 евро. Через неделю, 5 июля, цена упала до 127,76 евро.

Снижение составляет 78 центов, или 0,62%. Цена падает уже четвертую неделю подряд, после того, как 7 июня цена набора выросла почти на один евро.

На прошедшей неделе больше всего подорожал стейк из тунца в растительном масле, зафиксировав рост на 12% (+16 центов) по сравнению с предыдущей неделей.

Далее следуют салат (+10%), упакованный нарезанный выдержанный сыр (+7%), яблоки гала (+6%), апельсины и цветная капуста (оба +3%), стейк из индейки и бескостная свиная корейка (оба +2%), а также брокколи и свиные отбивные (оба +1%).