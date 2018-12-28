Португалия: трансферная стоимость Роналду упала

Пятница, 28 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: трансферная стоимость Роналду упала

Трансферная стоимость форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду снизилась за 2018 год.

По информации transfermarkt, стоимость аргентинца упала с 180 млн евро до 160 млн евро. Португалец подешевел до 100 млн евро, в то время как раньше стоил 120 млн евро.

В 2018 году 31-летний нападающий испанского клуба забил 47 мячей в 49 матчах во всех турнирах. Роналду летом того же года перешел из мадридского «Реала» в «Ювентус». За новую команду 33-летний португалец провел 23 матча, в которых забил 13 мячей.

В этом году ни Криштиану, ни Лионель впервые за десять лет не получили «Золотой мяч», пишет gazeta.ru.

Месси выступает за «Барселону» с 2000 года. В составе клуба он девять раз выигрывал чемпионат Испании и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

Роналду до туринской команды выступал за «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Спортсмен неоднократно побеждал в национальных чемпионатах Англии и Испании и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

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