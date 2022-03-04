Португалия: транспортный сектор является самым энергоемким

Далее идут промышленность, сельское хозяйство и животноводство.

При усреднении соотношения общих затрат энергии на основе данных за 2018 год существенные различия наблюдаются между секторами экономики, при этом доля «наземного транспорта» составляет 78%.

В исследовании также упоминается, что «даже при наличии электромобилей транспортные компании тратят почти исключительно на жидкое топливо, в то время как сервисные компании тратят на электроэнергию», и «многие компании сочетают два вида расходов на энергию».

«Транспортный сектор на сегодняшний день является самым энергоемким», — отмечает автор, добавляя, что «уровень показателя в 2017 году в этом секторе в Португалии на 53% выше, чем в зоне евро».

Далее следуют другие энергоемкие сферы, такие как различные отрасли промышленности, сельское хозяйство и животноводство.

Отрасли химической и нефтехимической, а также бумажной, целлюлозной и полиграфической промышленности являются одними из самых энергоемких как в Португалии, так и в Еврозоне.

В Португалии степень энергетической зависимости, соответствующая доле энергии, которую экономика вынуждена импортировать, выше, чем в Еврозоне, примерно на десять процентных пунктов (80% и 70% соответственно). С другой стороны, доля возобновляемых источников энергии в экономике Португалии выше, чем в среднем по Европе.