Португалия тратит 100 тысяч евро на одного ученика до 9 класса

Среда, 05 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия тратит 100 тысяч евро на одного ученика до 9 класса

Этот показатель ниже среднего среди государств Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В 2019 году Португалия потратила 10 854 евро на одного учащегося, в то время как в среднем по ОЭСР на одного учащегося приходилось 12 353 евро, говорится в документе, опубликованном ОЭСР.

«Расходы на одного учащегося от базового до высшего образования в Португалии ниже, чем в среднем по ОЭСР», - говорится в годовом отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Взгляд на образование, 2022 г.» в сравнении с 36 странами с учетом паритета покупательной способности (ППС) к валовому внутреннему продукту (ВВП) каждой страны.

Исследование показывает, что нет серьезных различий между расходами на учащегося 1-го цикла или заканчивающего среднюю школу, поскольку предоставление образования с точки зрения учебных планов, стилей преподавания и организационного управления «приводит к аналогичным моделям расходов».

В странах ОЭСР учащийся 1-го и 2-го циклов обходится в среднем около 10 223 евро в год, а учащиеся с 7 по 12 классы требуют ежегодных расходов около 11 745 евро. В Португалии значения немного ниже: дети до 6-го класса требуют 9 264 евро, а старшеклассники - около 11 500 евро.

Таким образом, накопленные расходы на обучение учащегося в португальской школе с момента поступления на 1-й цикл (в возрасте шести лет) до 15 лет составляют 100 тысяч евро (100 460 евро), что опять-таки немного ниже среднего показателя по ОЭСР (108 тысяч евро).

Таким образом, Португалия входит в число тех, кто тратит меньше всего в ОЭСР, поскольку в списке из 36 стран только семь имеют годовые значения ниже, чем у Португалии: Корея, Литва, Чили, Турция, Мексика, Колумбия и Греция.

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