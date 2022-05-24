Португалия тратит больше, чем Европа, на зарплаты госслужащим

В отчете по Португалии в рамках Европейского семестра, Еврокомиссия обращает внимание на рост числа государственных служащих в последние годы, «что привело к постоянному увеличению государственных расходов».

В результате этого, подсчитывает Брюссель, расходы Португалии по этому пункту превысили средний показатель по Европейскому Союзу в 2021 году на 1,3 процентных пункта (11,8% ВВП в Португалии по сравнению с 10,5% в ЕС).

Брюссель отмечает, что количество государственных служащих в Португалии «достигло максимума в четвертом квартале 2021 года», при этом самые последние данные Главного управления государственного управления и занятости (DGAEP) показывают, что это число продолжало расти в 2022 году.

Согласно статистическим данным DGAEP, количество занятых в секторе государственного управления на 31 марта 2022 года составило 741 288 человек, что на 15,8 тыс. рабочих мест больше, чем за аналогичный период предыдущего года.