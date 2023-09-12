Португалия тратит меньше на учащихся

Вторник, 12 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия тратит меньше на учащихся

Страна потратила на образование сумму, аналогичную средней по странам ОЭСР, но расходы на одного учащегося на 14% ниже.

Это один из выводов исследования «Образование с первого взгляда 2023», опубликованного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Португалия потратила 5,1% своего ВВП на различные учебные заведения, от базового до высшего образования - «процент, аналогичный среднему показателю по странам ОЭСР», говорится в отчете.

Но Португалия тратит на одного студента на 14% меньше, чем в среднем по странам ОЭСР.

На всех уровнях, от начального до высшего образования, Португалия ежегодно тратила 10 063 евро на одного студента, в то время как средний показатель по ОЭСР составлял 11 766 евро.

Исследование ОЭСР публикуется каждый год и представляет собой обзор состояния образования во всем мире.

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