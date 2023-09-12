Португалия тратит меньше на учащихся

Это один из выводов исследования «Образование с первого взгляда 2023», опубликованного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Португалия потратила 5,1% своего ВВП на различные учебные заведения, от базового до высшего образования - «процент, аналогичный среднему показателю по странам ОЭСР», говорится в отчете.

Но Португалия тратит на одного студента на 14% меньше, чем в среднем по странам ОЭСР.

На всех уровнях, от начального до высшего образования, Португалия ежегодно тратила 10 063 евро на одного студента, в то время как средний показатель по ОЭСР составлял 11 766 евро.

Исследование ОЭСР публикуется каждый год и представляет собой обзор состояния образования во всем мире.