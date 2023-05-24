Португалия тратит впустую воду, которой хватило бы на три месяца

Эквивалент трех месяцев потребления воды в год в Португалии тратится впустую из-за неэффективности систем водоснабжения. В этом убежден Нельсон Каррису, профессор общей гидравлики и городской гидравлики Высшей школы технологий Баррейру Политехнического института Сетубала.

Специалист признает, что есть потери, которых нельзя избежать, но подчеркивает, что нужно сокращать потери, чтобы не тратить воду впустую.

Если бы удалось сократить потери в городском секторе, можно было бы «гарантировать снабжение населения не менее чем на три месяца», отмечает Нельсон Каррисо. Не меньше ресурсов и в аграрном секторе, где потери даже не учитываются.

Нельсон Каррисо приводит в пример Израиль, где используется каждая капля воды.

«Израиль - это страна, которая также часто страдает от засухи и проделала замечательную работу по борьбе с неэффективностью. Он инвестировал средства в более передовые технологии, в разработку компьютерных приложений, например, чтобы помочь фермерам узнать, когда время поливать или не поливать».

Эксперт добавляет, что в Португалии также проведено несколько исследований по этому вопросу. Тем не менее, Нельсон Каррисо сожалеет, что политическая власть мало использует то, что делается в университетах и ​​политехнических институтах.

«Мы уже знаем, как экономить воду и повышать эффективность, но впереди еще долгий путь», - отмечает Нельсон Каррисо.