Португалия: траур по жертвам домашнего насилия

Эта проблема стоит в стране особенно остро: по данным правозащитников, насилию в семье подвергаются ежегодно тысячи португальцев, и эти цифры растут - по всей видимости, из-за того, что все меньше становится тех, кто умалчивает о пережитом, стыдясь выносить сор из избы.

Ильда Афонсо из Центра по защите прав женщин - такие открывает по всей стране правозащитная организация UMAR - говорит:

"Подавляющее большинство пострадавших - женщины. Это связано с несколькими причинами: во-первых, общество по-прежнему неодинаково видит роль мужчин и женщин, и мы не устаем указывать на это; а во -вторых, правосудие в Португалии не воспринимает всерьез домашнее насилие, обесценивает его значимость, считает мелким преступлением, часто пытаясь объяснить действия агрессора поведением самих жертв".

С начала 2019 года в результате домашнего насилия в Португалии погибли 11 женщин - самый высокий показатель за последние 10 лет, пишет ru.euronews.com.

Филипа Соареш:

"Настоящим шоком для многих португальцев стало решение Апелляционного суда Порту. Судье Нету де Моуре было вынесено предупреждение. На процессе он заявил, что может понять мужа, избившего жену за измену и вдобавок процитировал отрывок из Библии, где говорится, что наказание для неверной жены - смерть".

В октябре 2017 года судья де Моура заменил трехлетний срок мужчине, избившему жену, на условное наказание, опираясь на Уголовный кодекс XIX века. А когда разразился скандал на общенациональном уровне, выяснилось, что подобные решения он выносит не в первый раз. Правозащитники считают, что для решения проблемы Португалия должна в первую очередь инвестировать в подготовку судей и медработников.

"У нас в Португалии три женщины из пяти подвергаются или подвергались домашнему насилию. В других странах - например, во Франции или Германии - эти цифры значительно ниже. Есть правда и такие страны, где ситуация еще хуже, чем у нас: все зависит от уже проделанной работы", - говорит Ильда Афонсо.

В рейтинге Европейского Института гендерного равенства за 2015 год Португалия занимает 21-е место из 28-ми. Для сравнения соседняя Испания стоит на 11 месте.