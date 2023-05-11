Португалия: треть детей от 5 до 9 лет имеют избыточный вес

Распространенность избыточной массы тела в Португалии составляет 36%, что выше норматива ВОЗ для Европейского региона, который составляет 29,5%, указывается в отчете организации.

Среднее значение для государств-членов Европейского Союза (ЕС) составляет около 32%, в том числе 12% с ожирением, в то время как в Италии, худшей стране в Европейском регионе ВОЗ, процентное соотношение составляет 42% с избыточным весом, в том числе 17% с ожирением.

Таджикистан является лучшим с 16% и 4% соответственно.

Что касается детей и подростков в возрасте от 10 до 19 лет, в Португалии дела обстоят не так плохо: 30% имеют избыточный вес, из которых около 8% страдают ожирением.

Те же данные показывают, что распространенность избыточного веса и ожирения среди мальчиков в возрасте от 5 до 19 лет увеличилась почти в три раза в период с 1975 по 2016 год, а среди девочек - более чем в два раза.

В отчете напоминается, что ожирение является «сложным многофакторным заболеванием», и указывается, что последние оценки показывают, что избыточный вес является «четвертым наиболее распространенным фактором риска неинфекционных заболеваний» после высокого кровяного давления, диетических рисков и табака.

Необходимо делать ставку на лучшее питание, на регулирование пищевой промышленности, а также на большую ясность в упаковке и на рекламные ограничения продуктов, вредных для детей.

Также важно поощрять физическую активность в школах и за их пределами и распространять информацию об активном образе жизни.